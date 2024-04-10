نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة الاركان يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع قيادة الجيش في مأرب

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أدى نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله بلغيث، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، صلاة عيد الفطر المبارك مع قيادة القوات المسلحة بمحافظة مأرب، بحضور عددا من مساعدي ومستشاري وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء هيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ونوابهم ومساعديهم، وقادة القوى والوحدات الفرعية ووكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري.
وعقب صلاة العيد تقدم بلغيث وبن عزيز بمعايدة القادة والضباط وضباط الصف والجنود، ونقلا لهم تحايا فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، واعضاء مجلس القيادة، ووزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. متمنين أن يعود على بلادنا بالامن والاستقرار واستعادة الدولة والحرية والكرامة وعلى الامة العربية والاسلامية بالوحدة والتقدم والازدهار.