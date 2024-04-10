اللواء سلطان العرادة يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة مأرب ويتبادل التهاني مع جموع المواطني

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أدى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد وشهد خطبتي العيد مع عدد من قيادات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وجموع المواطنين في مدينة مأرب.

وشدد نائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب الشيخ عبد الحق الشجاع في خطبتي العيد على ضرورة الاستفادة من المدرسة الرمضانية في تقوية الروابط الأخوية وإحياء قيم التكافل والتراحم وصلة الأرحام وتعزيز التعاون بين أبناء المجتمع، وزيارة أسر الشهداء والجرحى والفقراء والمحتاجين وتفقد أوضاعهم وإدخال السرور إلى نفوسهم وإشاعة روح المحبة والتسامح التي تضاعف بهجة العيد.

وأشار خطيب العيد إلى ما تمر به بلادنا من أوضاع استثنائية تستدعي من كافة المكونات السياسية، والقوى الوطنية نبذ الخلافات وترك المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية وتغليب المصلحة الوطنية والعمل معاً على جمع الكلمة وتوحيد الصف الجمهوري ، وتضافر كل الجهود لمواجهة تمرد مليشيات الحوثي الارهابية واستعادة مؤسسات الدولة .

وتبادل عضو مجلس القيادة العرادة مع جموع المواطنين ، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وسائر الأمة العربية والاسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء والإزدهار .