رابع دولة جديدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، الثلاثاء في دبلن، أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وقال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام مناقشات دولية أوسع.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الإيرلندي "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية.. سيحدث".

ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن". وصرح مارتن في وقت لاحق لموقع "جورنال" المحلي الإخباري بأن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به في الأسبوعين المقبلين.

وذكر أنه أجرى خلال الأشهر الستة الماضية مناقشات حول هذا الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان هذا يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة. وأفاد مارتن "ليس لدي أدنى شك في أن جرائم حرب قد ارتكبت، وأنا أدين بشدة القصف المستمر لشعب غزة".

وأكد على أن الاعتراف بدولة للفلسطينيين "يمكن أن يكون حافزا لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية وتعزيز مبادرة السلام العربية". إقرأ المزيد مظاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في تورونتو، كندا.

الحزب الوطني الكندي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين وقالت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج إن كانبيرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية