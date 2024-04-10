مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة مأرب مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ. عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية
ويهدف المشروع إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأشد احتياجاً في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، حيث تبلغ حصة محافظة مأرب 7,489 أسرة مستفيدة من إجمالي 31.333 أسرة في جميع المحافظات المستهدفة ، بواقع 219.331 فرداً
خلال التدشين أشاد الدكتور مفتاح وكيل محافظة مأرب بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية للتخفيف من معاناة كثير من الأسر في ظل احتضان مأرب ملايين النازحين.
وأشار الدكتور رضوان الدواسي مدير مكتب مؤسسة يماني في المحافظة ان المشروع يهدف إلى دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
حضر الدشين الأستاذ عبد الرحمن الصيعري مدير فرع مأرب ونائبه الأستاد مبارك القحطاني و الأستاذ محمد السعدي مدير التنسيقات بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعدد من اعضاء السلطة المحلية وجمع من المستفدين