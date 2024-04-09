مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ رئيس مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن ثلاثة مبادئ لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي الإرهابية الأحزاب السياسية بمحافظة تعز تحذر الشرعية من تحركات حوثية لاختراق المنطقة الاستراتيجية بخلايا وشبكات خطرة بن مبارك من المكلا: حضرموت تعد نموذجا ملهما في التنمية وامكانياتها ومقوماتها ستدفع عجلة النهوض الاقتصادي تحذير أمني شديد اللهجة من شرطة محافظة مأرب بخصوص الألعاب الناريه اجتماع أمني رفيع بمحافظة مأرب يشدد على رفع الجاهزية الأمنية ويوجه بتنفيذ آليات عمل الانتشار الأمني في خطاب هام للشعب.. الرئيس العليمي يوجه 10 رسائل ويضع الجيمع في صورة آخر الأحداث والتطورات مقتل 5 من رجال الشرطة الإيرانية في هجوم شنّه مسلحون معارضون طلب عاجل من أحمد داوود أوغلو الى الرئيس أردوغان والى الحكومة التركية بخصوص التجارة مع إسرائيل واشنطن ترسل أسلحة إيرانية مصادرة كانت في طريقها للحوثيين إلى أوكرانيا
حذرت الأحزاب والقوى السياسية في مديرية الشمايتين في تعز، الإثنين، من وجود تحركات لمليشيات الحوثي في محاولة لاختراق المنطقة الاستراتيجية، داعية إلى التأهب وتشديد الإجراءات الاحترازية.
وقالت الأحزاب في بيان لها ، إنها تابعت الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مديرية "الشمايتين" على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة والتي كان أخطرها، تكثيف مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية لتحركاتها الصلفة والمرصودة لاختراق منطقتنا الاستراتيجية المفتوحة على البحرين الأحمر والعربي.
وأضاف البيان: "لقد كشفت لنا التطورات الأخيرة تغيير مليشيا الحوثي لاستراتيجيتها في السيطرة التقليدية التي كانت قائمة على الغزو المباشر، ولجأوا إلى الاستقطاب من داخل المنطقة لتكوين خلايا وشبكات خطرة".
واستدرك: "إلا أن قواتنا الأمنية والعسكرية ومجتمعاتنا المحلية كانت على يقظة لمثل هكذا تحركات وتعاملت معها بالطريقة المناسبة، درئاً للفتنة ومنعاً لتكرار المأساة التي لحقت بالمجتمعات اليمنية الرازحة تحت حكم المليشيا الكهنوتية الطائفة والعنصرية البغيضة".
وأكد البيان، على ضرورة احترام سلطة القانون ومراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع المغرر بهم من أبناء المنطقة والذين ألقي القبض عليهم واعترفوا بنشاطهم المؤيد لجماعة الحوثي الإرهابية وزيارتهم الجماعية المخططة والمقصودة لصنعاء وصعده في سياق حشد التأييد للجماعة الحوثية الإرهابية وعلى النحو الذي شكل اختراقاً أمنياً خطيراً وغير مسبوقاً لمنطقتنا.
وأهاب بالقوات الأمنية والعسكرية والمجتمع المحلي والسلطة المحلية إلى التأهب بأدوار ومسؤوليات متكاملة في مواجهة تحركات جماعة الحوثي الإرهابية، والجماعات الإرهابية الأخرى.
ودعا البيان، السلطة القضائية الى تولي سلطتي التحقيق والمحاكمة للمقبوض عليهم بتهمة التحركات العدائية الأخيرة وسرعة الإفراج عمن لم يثبت تورطهم في تلك التحركات، مع مراعاة التدابير الأمنية الاحترازية للحيلولة دون القيام بأعمال وجرائم عدائية مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة