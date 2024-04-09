تحذير أمني شديد اللهجة من شرطة محافظة مأرب بخصوص الألعاب الناريه

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجهت شرطة محافظة مأرب الليله بمنع استخدام الالعاب الناريه التي تودي الي اثاره الفوضى والسكينه العامه في مدينه مارب.

وحذر تعميم امني وصل مأرب برس نسخة "بأنه سيتم اتخاذ اجراءات عقابيه رادعه ضد من يستخدم. الالعاب الناريه ويتعمد ايذاء المواطنيين .

واكد التعميم ان تلك التوجهات تاتي تنفيذا

لتوجيهات مديرعام شرطه م مارب. العميد. يحيى علي حميد. وتنفيذا لتعليمات اللجنه الامنيه بالمحافظه.

كما طالبت شرطه محافظة مأرب من اولياء الامور تشديد عمليه الرقابه وتحذير ابنائهم والاطفال من سلوكيات استخدام الالعاب الناريه واقلاق السكينه العامه.