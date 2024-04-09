اجتماع أمني رفيع بمحافظة مأرب يشدد على رفع الجاهزية الأمنية ويوجه بتنفيذ آليات عمل الانتشار الأمني

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد، اليوم على أهمية رفع الجاهزية الأمنية واليقظة العالية خلال أيام عيد الفطر المبارك والعمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار .

كما شدد العميد حُميد على ضرورة تنفيذ آليات عمل الانتشار الأمني كلاً بحسب اختصاصه، والحفاظ على أجواء الفرح والسعادة، ومنع كل ما شأنه يتسبب في إزعاج المواطنين ويتسبب في حدوث اصابات ووفيات وفي مقدمة ذلك منع اطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات والالعاب النارية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء هذا خلال ترأسه اليوم اجتماعاً أمنياً موسعاً، لمناقشة الخطة الأمنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

حيث أشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب بالجهود المبذولة لكافة الوحدات الأمنية، والانضباط العالي في تنفيذ مهام الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت حالة عالية من الأمن والاستقرار والسكينة العامة نتيجة تلك الجهود الأمنية.

كما اكد على اهمية تعاون الجميع مع شرطة السير في تنظيم حركة المرور للمركبات وتحديداً خلال أوقات ذروة الإزدحام المروري.

حضر الاجتماع رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد ركن عبدالرحمن المصباحي، ورئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد ركن عبدالملك المحمدي، ومساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب لشؤون الشرطة العقيد نجيب الناصر.