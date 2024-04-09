طلب عاجل من أحمد داوود أوغلو الى الرئيس أردوغان والى الحكومة التركية بخصوص التجارة مع إسرائيل

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طالب رئيس الوزراء التركي السابق زعيم حزب “المستقبل” المعارض أحمد داوود أوغلو، سلطات بلاده بـ”وقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل”.
وقال مخاطبا الحكومة والحزب الحاكم في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “إنّ إيقاف تصدير 54 منتجا لوحده لا يكفي.. يجب أن تتوقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل. يجب أن تغلقوا مجالنا الجوي أمام الطائرات المتجهة إلى إسرائيل”.
كما دعا إلى “إيقاف رسو البواخر المتجهة إلى إسرائيل في الموانئ التركية وقطع كافة الطرق التي تؤدي إليهم عبر تركيا. لطالما كانت عندكم القدرة على إيقاف تصدير العديد من المنتجات منها وقود الطائرات وتبين أن هذه المنتجات لا تذهب للفلسطينيين كما تدعون، إذا لماذا لم تقطعوها طيلة الأشهر السبعة الماضية؟