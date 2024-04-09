طالب بمرتبات الموظفين فسجنته المليشيات 6 أشهر.. الحوثيون يفرجون أخيرا عن أبو زيد الكميم (صورة)

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أفرجت ميليشيا الحوثي اليوم عن رئيس نادي المعلمين عبدالقوي الكميم (أبو زيد الكميم)، بعد ستة أشهر من اختطافه وتدهور حالته الصحية.
وكانت المليشيات اختطفت الكميم مطلع شهر أكتوبر الماضي عقب اقتحام منزله بصنعاء، وذلك بعد أربعة أشهر من تأسيسه نادي المعلمين للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين.