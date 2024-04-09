أهم ما جاء في كلمة وجهها الملك سلمان بمناسبة عيد الفطر

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام، قال فيها: أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، ونحمدالله الذي أتم علينا شهر رمضان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يعيده علينا بالخير والمسرات، ونشكر المولى سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح.

وأشار الملك سلمان في كلمته التي ألقاها وزير الإعلام، سلمان الدوسري: لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، بنعم كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده.

وأضاف : نحمد الله تعالى الذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.

وقال أيضاً: وإذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.

وختم خادم الحرمين الشريفين حديثه بـ: نرجو الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها، بمنّه وكرمه سبحانه. وكل عام وأنتم بخير.