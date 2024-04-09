العليمي يمنح قحطان والصبيحي ومنصور ورجب وسام سبتمبر من الدرجة الأولى

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اعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي منح وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى للمختطف في سجون مليشيا الحوتي السياسي محمد قحطان، تزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لاختطافه.
كما منح العليمي ذات الوسام للقادة العسكريين اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، واللواء فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق، وهولاء مختطفون سابقون خرجوا من سجون الحوثيين بعد سنوات قضوها هناك.
وخلال الأيام الماضية، أحيى نشطاء وساسيين وصحفيين وشخصياا حكومية وحزبية وحقوقيين، ومعهم الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى التاسعة لاختطاف عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان، مؤكدين تضامنهم مع أسرته الصابرة، ومحبيه وكل أسر المختطفين والمخفيين في سجون مليشيا الموت والإرهاب.
وغرد الآلاف تحت وسم #الحرية_لقحطان_الذكرى9، مؤكدين أن استمرار إخفاء قحطان، تغييب للتعايش والحوار والسلام الذي ينشده اليمنيون بمختلف بمكوناتهم، مطالبين بالإفراج الفوري عن عميد المختطفين ورمز الصمود اليمني في مواجهة الإرهاب القادم من إيران.
وكانت مليشيا الحوثي أقدمت عشية الخامس من أبريل 2015، على اختطاف وإخفاء المناضل محمد قحطان، ومنذ ذلك الحين ترفض الإفصاح عن ظروف احتجازه ووضعه الصحي، وتحرم أسرته من زيارته والتواصل معه، وتتلاعب بمشاعر عائلته ومحبيه وزملائه، في إمعان وإصرار كبيرين على استمرار تغييبه عن المشهد اليمني.