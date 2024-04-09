إسرائيل تعلن عن إغتيال رئيس لجنة الطوارئ في حكومة حماس

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أنه قضى على رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحركة «حماس» في مخيمات الوسطى حاتم الغمري في ضربة جوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «كجزء من وظيفته عمل الغمري عنصراً تابعاً للجناح العسكري التابع لـ(حماس) في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي التابعة للواء مخيمات الوسطى».

وأعلنت حركة «حماس»، اليوم، أنها تسلمت الموقف الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات التي جرت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، ووصفته بأنه لا يزال «متعنتاً» ولم يستجب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان على «تلغرام» حرصها على التوصل لاتفاق «يضع حداً للعدوان على الشعب الفلسطيني»، وأنها تدرس المقترح المقدم، وستبلغ الوسطاء ردها حال الانتهاء من ذلك، وفق ما ذكرته وكالة (أنباء العالم العربي).

وكانت مصر استضافت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل، وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن القيادي في «حماس»، محمود مرداوي، قوله إن الحركة رفضت مقترحاً جديداً، واعتبرته «عرضاً إسرائيلياً مرفوضاً» لأنه لا يلبي مطالبها