علامة تظهر بالرأس لـ القاتل الصامت أمام الهلال.. رونالدو "يُطرد" للمرة 12 في مسيرته الخبير الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا التاريخ تضمّن 3 مراحل.. مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة خالد الرويشان ينشر تغريدة موجعة لـ أبو علي الحاكم جعلته يفقد صوابه توكل كرمان : توقف حرب غزة ستكشف ان ايران ومحورها الزائف ليس له أي جدوى سوى إختطاف نضالات الفلسطينيين وسرقة تضحيات غزة حرب غزة تتسبب في تسريح أكثر من 46 ألف إسرائيلي من وظائفهم قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب تكرم الجرحى والمعاقين من منتسبيها إسرائيل ترفض طلبا للخارجية التركية بإسقاط مساعدات في غزة مجلس الإفتاء في الإمارات يجيز ما حرمته السعودية بشأن زكاة الفطر.. تفاصيل
حصل كريستيانو رونالدو على بطاقته الحمراء رقم 12 في مسيرته يوم الاثنين وذلك بعدما غادر ملعب مباراة فريقه النصر أمام الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وحصل رونالدو قائد النصر على البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 عقب احتكاكه مع علي البليهي مدافع الهلال قبل أن يشهر له حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة.
وهذه البطاقة هي الأولى لرونالدو بقميص النصر الذي يدافع عن ألوانه منذ يناير 2023، إذ سبق أن طُرد 6 مرات عندما كان لاعباً مع ريال مدريد (2009-2018).
وحصل رونالدو على 4 بطاقات حمراء خلال تمثيله مانشستر يونايتد على فترتين، بينما تلقى بطاقة حمراء واحدة عندما كان يلعب مع يوفنتوس الإيطالي.