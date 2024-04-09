الخبير الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا التاريخ

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حذر خبير الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال كبير خلال الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري، إلا أنه لم يكشف مكان حدوثه.

ونشر عبر حسابه في «إكس» تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي، بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة القادمة، وقال: «تأهبوا من 11 إلى 13 أبريل».

وبحسب التحذير، فإن التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل، يمكن أن يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا.



التحذير الجديد يجيء بعد أقل من أسبوع من وقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر قرب تايوان (الأربعاء) الماضي، ما دفع سلطات الجزيرة واليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي، خصوصا أنه وصف بأعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً.

ويتردد اسم الخبير الهولندي مع كل هزة تصيب القشرة الأرضية، إذ إن تحذيراته التي يطلقها من خلال تدوينات على حساباته الخاصة تنتشر بسرعة البرق على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. وتثير توقعاته التي يعارضها علماء كثر الهلع والخوف حول العالم، ويؤكد العلماء أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها