تضمّن 3 مراحل.. مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين حركة حماس والعدو الصهيوني اليوم الاثنين، أن الوسطاء عرضوا مقترحاً جديداً في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.

ووفقاً للمعلومات، تضمن المقترح عودة النازحين المدنيين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وحسبما نقلت “الجزيرة”، فإن المقترح تضمن قبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.

كما تضمن إدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة بما في ذلك إلى الشمال.

وبحسب المصادر، تضمن المقترح إفراج إسرائيل عن 900 إسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

لم يتضمن المقترح عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل.



يأتي هذا بينما يأمل الوسطاء أن تدخل الهدنة المحتملة حيز التنفيذ، ويبدأ تبادل المحتجزين مع حلول عيد الفطر هذا الأسبوع.