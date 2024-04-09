خالد الرويشان ينشر تغريدة موجعة لـ أبو علي الحاكم جعلته يفقد صوابه

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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وجه وزير الثقافة السابق خالد الرويشان انتقادا لاذعا لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لمليشيات الحوثي المدعو أبو علي الحاكم وقيادات حوثية رفيعة على خلفية ظهورها في مشهد احتفالي وسط ميدان السبعين رفقة ناشط سعودي معارض فر إلى صنعاء مؤخراً.

وخاطب الرويشان مليشيات الحوثي في تغريدة له عبر منصة اكس رصدها محرر مأرب برس القيادات الحوثية قائلا:تتزاحمون في ميدان السبعين في صنعاء لالتقاط صورة مع مجرد مواطن سعودي وعاده سعودي إلا ربع وهارب!".



وتسائل خالد الرويشان في تغريدته الساخره التي عنونها بـ انحطاط اللحظة..كيف ستتزاحمون لو التقيتم أميراً!؟

واختتم تغريدته بالقول :فارغون في وقتٍ فارغ!



وكان الناشط السعودي والذي يطلق على نفسه علي هاشم قد نشر خلال الأيام القليلة الماضية مشاهد مصورة على حسابه بمنصة اكس توثق وصوله الى صنعاء مرتدياً الزي السعودي الى جانب قيادات حوثية رفيعه محتفية بوصوله.



واوضح الناشط السعودي ان فراره الى صنعاء كان بهدف الانضمام الى حركة المليشيات الحوثية الارهابية.

وفي آخر ظهور له نشر المدعو علي، هاشم مقطعاً مصوراً قال بانه يوثق لحظات قيام القيادي الحوثي رئيس جهاز الاستخبارات الحوثي أبو علي الحاكم بتسليم سلاحه الشخصي كهدية ترحيب بوصوله إلى مناطق الجماعة الارهابية.