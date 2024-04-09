توكل كرمان : توقف حرب غزة ستكشف ان ايران ومحورها الزائف ليس له أي جدوى سوى إختطاف نضالات الفلسطينيين وسرقة تضحيات غزة

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكدت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن إيران ومحورها الزائف ألحقوا ضررا بالغا بغزة وقضيتها والفلسطينيين وكفاحهم الذين باتوا يحظون فيه بتضامن وتعاطف عالمي غير مسبوق

وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ان توقف حرب غزة سيكون قريبا و سيكشف انه "لم يكن لطنطنة ايران ومحورها الزائف أي جدوى ، ولا أي غاية سوى إختطاف نضالات الفلسطينيين وسرقة تضحيات غزة وتجييرها لغير ابطالها الحقيقيين،.

واكدت ان ذلك ألحق ضررا بالغا بغزة وقضيتها والفلسطينيين وكفاحهم، الذين باتوا يحظون بتضامن وتعاطف عالمي غير مسبوق.

وأضافت توكل كرمان في تغريدة لها على منصة اكس " أيام قليلة وستتوقف الحرب العدوانية على غزة وينسحب الاحتلال ذليلا منها، بفضل صمود غزة وتضحياتها وما صاحبه من تضامن واجماع عالمي أحال اسرائيل إلى مجرد دولة منبوذة .