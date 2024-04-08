حرب غزة تتسبب في تسريح أكثر من 46 ألف إسرائيلي من وظائفهم

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قالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم (الخميس)، نقلاً عن بيانات وزارة العمل الإسرائيلية، إنه جرى تسريح أو منح إجازة دون أجر لأكثر من 46 ألف إسرائيلي منذ بدء القتال في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافت الصحيفة أن 70 في المائة منهم مُنحوا إجازة دون أجر.
وقالت الصحيفة إن 760 ألفاً آخرين، أو ما يعادل 18 في المائة من القوة العاملة في إسرائيل، توقفوا عن العمل بسبب انضمامهم للخدمة الاحتياطية بالجيش، أو لأنهم يعيشون في بلدات غلاف غزة أو لبقائهم في المنزل لرعاية أطفالهم.