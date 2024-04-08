قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب تكرم الجرحى والمعاقين من منتسبيها

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقيمت اليوم مأدبة إفطار وأمسية فنية وثقافية تكريما لجرحى ومعاقي قوات الأمن الخاصة مأرب واختتام الأنشطة الثقافية والتوعوية والقانونية التي نفذتها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي خلال شهر رمضان المبارك .

وأكدت قيادة الأمن الخاص في كلمتها التي ألقاها رئيس أركان قوات الأمن الخاصة مأرب العميد عبدالله الصبري ان تضحيات الجرحى والمعاقين أوسمة فخر واعتزاز ، وان سخاءهم بالفداء ببعض أجسامهم يحتم علينا أن نوفيهم حقهم ونعزز من رعايتهم والاهتمام بهم وهذا ما نحمله على عاتقنا ونستشعر المسؤلية فيه ،

مؤكدا حرص القيادة ممثلة بقائد قوات الأمن الخاصة مأرب العميد سليم السياغي في توفير احتياجاتهم والسعي نحو اكتمال استحقاقهم للحياة المستقرة سكنا ومعيشة .

وفي كلمته شكر العميد الصبري إدارة العلاقات العامة والتوجيه في الفرع على الأنشطة الفعالة ثقافية وتوعوية التي كان لها الأثر الملحوظ في تعامل الأفراد مع المواطنين المسافرين عبر النقاط والساكنين في مدينة مأرب ومدى الانضباط الاداري والثبات في المواقع الأمنية والقتالية مع العدو .

وفي كلمة ترحيبية رحب مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم عبد القادر الحداد بالحاضرين مؤكدا أن الجرحى الأبطال هم الشهداء الأحياء وهم اكرم عند الله بعد الشهداء الأبرار لأنهم قدموا جزءا من أجسادهم ودمائهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن فهم تيجان رؤوسنا ولن ننسى تضحياتهم التي قدموها من أجل أن نحيا كراما اعزاء يحيا الوطن عزيزا كريما.

تخلل الأمسة مشاركات فنية ووطنية للمنشدين الرائعين عبدالمجيد العواضي وصلاح الهتاري وقصيدة شعرية للشاعر عبد الفتاح جابر نالت إعجاب الحاضرين .

وفي ختام الامسية كرم قائد قوات الأمن الخاصة مارب العميد سليم السياغي الجرحى و المعاقين وعدد من ضباط إدارة التوجيه بشهادات تكريم ومبالغ مالية رمزية .

فيما كرمت إدارة شرطة محافظة مأرب المقدم عبد القادر الحداد بدرع على نشاطه وجهوده الملموسة في التوجيه والتوعية الثقافية والقانونية .

حضر الأمسية نائب رئيس العمليات المقدم عبد الخالق الشيخ والشيخ محمد الرويشان وعدد من مدراء إدارات الفرع وقادة الكتائب والقطاعات وضباط وجرحى ومعاقين قوات الأمن الخاصة مأرب .