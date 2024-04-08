إسرائيل ترفض طلبا للخارجية التركية بإسقاط مساعدات في غزة

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رويترز

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين إن إسرائيل رفضت طلبا قدمته تركيا للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة وإن أنقرة سترد على إسرائيل بإجراءات جديدة.

وأرسلت تركيا، التي نددت بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وبدأت الولايات المتحدة إسقاط مساعدات جوا إلى غزة الشهر الماضي بمشاركة هولندا وفرنسا وإسبانيا ودول أخرى.

وقال فيدان في بيان لوسائل الإعلام “نحن أيضا نقلنا طلبنا للانضمام إلى عملية المساعدات الإنسانية تلك بطائرات الشحن التابعة للقوات الجوية (التركية). وعلمنا اليوم أن إسرائيل رفضت طلبنا رغم تدخل إيجابي من السلطات الأردنية”.

ولم ترد السلطات الإسرائيلية على الفور على طلبات التعليق.

وأضاف فيدان “ليس هناك أي عذر لإسرائيل لمنع محاولتنا إنزال المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من الجوع”، مضيفا أن تركيا قررت اتخاذ “سلسلة من الإجراءات الجديدة” ضد إسرائيل.

وتابع فيدان دون الخوض في تفاصيل “هذه الإجراءات التي وافق عليها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير”.

وأردف قائلا إن “الإجراءات التي ستعلنها مؤسساتنا المعنية ستستمر حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.