بن مبارك يصل المكلا لهذه المهمة.. وهذا ما قاله بعد وصوله مطار الريان

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وصل ظهر اليوم الاثنين رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في زيارة ستشمل عدة محافظات لاحقا.

وقالت وكالة سبأ ان الزيارة تأتي لتلمس هموم واحتياجات المواطنين، والاطلاع على الأوضاع الخدمية والمعيشية والاقتصادية والتنموية والأمنية في المحافظة وإسناد جهود السلطة المحلية في اطار تكامل الجهود الحكومية والمحلية.

وسيشارك بن مبارك أبناء حضرموت الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، إضافة الى عقد عدد من اللقاءات الرسمية والشعبية مع كثير من الفعاليات والمكونات بالمحافظة.

وعقب وصوله قادما من العاصمة المؤقتة عدن، أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان زيارته إلى محافظة حضرموت مؤشر على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذه المحافظة التي تشكل رافعة وقاطرة للتنمية والاستقرار والمشروع الوطني.

واشار الى الرهان الكبير المعقود على محافظة حضرموت وابنائها لما تشكله من حضارة وثقافة وبعد اجتماعي باعتبارها المنطلق الأول للتنمية والعمل الوطني.

وأوضح ، ان يدشن زياراته للمحافظات بداية من محافظة حضرموت، بهدف الاقتراب اكثر من قضايا الناس ومشكلاتهم والعمل على إسناد جهود السلطات المحلية للقيام بواجباتها في اطار الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي للإيفاء بالالتزامات تجاه المواطنين خاصة في تحسين الخدمات الأساسية وتحريك عجلة التنمية.

ولفت الى ان حضرموت تمثل نموذج للاستقرار وانها تحظى باهتمام من قبل الحكومة وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لتكون ايقونة وقاطرة لقيادة التنمية.

هذا وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الريان الدولي، وزيري المالية سالم بن بريك والتربية والتعليم طارق العكبري ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وعدد من وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية، ويرافقه خلال الزيارة وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان.