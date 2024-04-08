الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت عدة دول عربية، بينها اليمن والسعودية ومصر والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان والعراق ولبنان وسوريا، مساء اليوم الإثنين، أن الثلاثاء، التاسع من أبريل الجاري، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

وزارة الأوقاف في اليمن قالت في بيان، إنه "بعد التواصل المستمر مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر شوال المبارك لهذا العام 1445هـ ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها مساء هذا اليوم الاثنين، فلم يثبت لدى اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان".

هذا ايضا ما اعلن عنه دار الإفتاء التابع للحوثيين في صنعاء الذي قال "أن يوم غدٍ الثلاثاء المكمل لشهر رمضان للعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر".

وفي السعودية اعلن الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

وهو ما أعلنته كذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وهيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، واللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات.

كما أعلنت اللجان والجهات المختصة في فلسطين والكويت وسوريا ومصر، تعذر رؤية الهلال، وأن يوم الثلاثاء المتمم للشهر الكريم والأربعاء أول أيام العيد.

وأعلن ديوان الوقف السني العراقي وإقليم كردستان، الاثنين، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الوقف السني في بيان إنه "لم تثبت الرؤية الشرعية للهلال، وعليه يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه، فإن يوم غد الثلاثاء في 9 أبريل هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن عيد الفطر سيكون الأربعاء المقبل، موضحا أن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يوما.