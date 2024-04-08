عاجل.. عملية نوعية لمقاومة البيضاء تسفر عن مقتل مشرف حوثي كبير و2 من مرافقيه ''صور''

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أفادت مصادر محلية لموقع مأرب برس قبل قليل بمقتل مشرف حوثي كبير يعمل قائدا للمنطقة الإمنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المصادر أن مقاومة البيضاء نفذت عملية نوعية، اليوم الاثنين، قتل فيها قائد المنطقة الأمنية برداع المشرف الأمني للحوثيين المدعو محمد زيد الكينعي واثنين من مرافقيه.

واوضحت المصادر بأن مسلحين يستقلون دراجة نارية القوا قنبلة يدوية على طقم عسكري كان يستقله المشرف الحوثي بمدينة رداع ولاذوا بالفرار .

وتشهد محافظة البيضاء، احتقانا شعبيا كبيرا بعد جريمة الحوثيين التي ارتكبوها في مارس الماضي بمدينة رداع وراح ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل ومصاب بعد ان فخخت المليشيات منازلهم وفجرتها بمن فيها.