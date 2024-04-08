قيادة ‏شرطة حراسة المنشآت بمأرب تكرم المبرزين من منتسبيها في ختام الانشطة الرمضانية

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_متابعات

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كرمت قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب اليوم الضباط والأفراد المبرزين في ختام الانشطة الرمضانية الثقافية والرياضية التي استمرت شهرا كاملا وخلال التكريم اكد مدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد دومان على اهمية هذه الانشطة والتي تهدف لإبراز المواهب والابداع الثقافي الرياضي إضافة الى انها تبني قدرات وأفكار تكميلية للجانب الأمني العسكري.

مؤكدا حرص قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات على دعم الانشطة الثقافية والرياضية لمنتسبيها لرفع مستوى الوعي الثقافي والرياضي إضافة الى تنمية قدراتهم ومهاراتهم الأمنية والشرطوية وابراز مواهبهم في مختلف المجالات. .

وثمن العميد علي دومان الدعم الكبير الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة للأجهزة الأمنية والحرص الكبير على تطويرها والوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانيات القتالية، وهو ما أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية.

تخلل الحفل عدد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية، والأناشيد الوطنية وتكريم المبرزين بالشهائد التقديرية.