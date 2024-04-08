في ظهور فاضح.. ناطق ذيل طهران في اليمن يجدد البيعة والولاء لولي نعمته خامنئي

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - خاص

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خرج الناطق الرسمي لجماعة الحوثي الانقلابية (وكلاء طهران فرع اليمن)اليوم الاحد باعتراف ضمني وعلني يؤكد من جديد تبعية المليشيات سياسياً وعسكرياً لمشروع طهران التخريبي والعنصري في المنطقة.

وأوضح مايسمى بالناطق الرسمي للجماعة الإرهابية المدعو محمد عبد السلام بأنه عقد اليوم الاحد اجتماعاً مع وزير، الخارجية الايراني حسن عبداللهيان ناقشا فيه ما اسماه المستجدات على المستوى الاقليمي.

وذكر القيادي الحوثي عبد السلام في تغريدة له على حسابه على منصه اكس تويتر سابقا رصدها محرر مأرب برس بانه ابلغ وزير الخارجية الايراني خلال الاجتماع تأييد ومساندة جماعته لطهران في أي عمل عسكري قد تقدم عليه كرد على الاستهداف الاسرائيلي لسفارة طهران في سوريا( في اشارة الى استعداد الجماعة الانقلابية على تنفيذ أي توجيهات عسكرية يصدرها الأب الروحي للجماعات الشيعية الارهابية المرشد الإيراني علي خامنئي ).



واوضح قائلا :‏التقينا عصر اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيرانية ونقلنا له تعازي اليمن في شهداء القنصلية جراء العدوان الإسرائيلي الغادر، وتأييدنا لحق إيران في الرد وردع العدو عن التمادي، وأهمية مواصلة مساندة غزة على كل المستويات، وتم بحث آخر المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي.