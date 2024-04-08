الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أحرز اللاعب محمد صلاح هدفا، ساعد من خلاله في تعادل نادي ليفربول مع منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة 2/2، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف النجم المصري (31 عاما) في الدقيقة 84 من زمن المباراة، من علامة الجزاء.

بهذا الهدف، أصبح صلاح أول لاعب يهز شباك فريق "الشياطين الحمر" في 4 مباريات متتالية في "البريميرليغ"، على أرض ملعب "أولد ترافوردكما وصل محمد صلاح للهدف رقم 6 أمام مانشستر يونايتد في معقل النادي، "أولد ترافورد"، وهو أول لاعب ينجح في تسجيل هذا العدد، متجاوزا اللاعب السابق ستيفن جيرارد الذي أحرز 5 أهداف.

بعد التعادل، وقع صلاح ورفاقه في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، برصيد 71 نقطة.