شاهد تهديد ووعيد وجّهته حماس اليوم إلى جيش العدو الإسرائيلي

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وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، رسالة تهديد ووعيد إلى جيش العدو الإسرائيلي.
كتائب القسام تهدد الجيش الإسرائيلي
وقالت كتائب القسّام في الرسالة: “قد تكونون قادرين على دخول شوارع غزة لكنكم ستحترقون”.
وأضافت: “الاحتلال دخل معظم مناطق قطاع غزة ودمرها بشكل كامل ويتغنى بأنه نجح في تفكيك كتائب حماس”.
وتابعت: “في كل مرة كان يعود فيها الاحتلال لمناطق يفترض أنه لن يجد فيها مقاومة كان يتفاجأ بمقاومة عنيفة”.
القسّام أردفت: “الاحتلال كان يضطر لإنهاء عملياته حتى قبل إنجاز أهدافها وأمثلة ذلك الجوازات والشفاء وخانيونس”.
تأتي رسالة كتائب القسام بعد أن أفادت إذاعة جيش العدو الصهيوني الأحد، بـ”انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خانيونس”.
لمشاهدة الفيديو 👇
https://twitter.com/Mmt90_/status/1776929832183431202?s=19
وقالت إذاعة جيش العدو : “لأول مرة منذ بداية المناورة البرية في غزة، غادرت كافة القوات الإسرائيلية قطاع غزة الليلة، حيث خرجت الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خانيونس بعد انتهاء العملية هناك بعد قتال دام أربعة أشهر”.
وأشارت إلى أنه “لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه”.