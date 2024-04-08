دولة خليجية تعلن ضبط شحنة دسمة كانت في طريقها للحوثيين

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تمكّنت السلطات العُمانية من ضبط كميات من الصواعق الكهربائية كانت في طريقها إلى اليمن، في منفذ حدودي يربط بين السلطنة ومحافظة المهرة شرقي اليمن.



واوضحت الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان، في تغريدة على منصة "إكس"، إن جمارك منفذ المزيونة أحبطت عملية تهريب لأكثر من ( 2000 ) صاعق كهربائي عبر شحنة متجهة نحو جمهورية اليمن.

وأضافت أن الشحنة كانت مخبأة في صناديق كابلات كهربائية تم تجويفها بغرض إخفائها بشكل محكم.

وفي يناير الماضي، قالت السلطات العمانية، إنها ضبطت شاحنة بمنفذ "حفيت" الحدودي مع الإمارات، محملة بطائرات لاسلكية، كانت قادمة بنظام العبور وفي طريقها إلى اليمن.



ومنذ انقلاب المليشيات الحوثية تمكنت القوات الحكومية اليمنية في المنفذ الحدودي الرابط بين اليمن وسلطنة عُمان من ضبط عشرات الشحنات المتنوعة مابين طائرات مسيرة و مواد غالباً مايتم استخدامها في الاتصالات العسكرية وفي تصنيع المتفجرات والتي كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية .