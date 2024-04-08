فنانة تركية شهيرة تتناول العشاء مع عائلة سعودية مقابل 200 مليون ريال

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت وسائل إعلام تركية حصول السلطانة هيام، بطلة مسلسل حريم السلطان على مبلغ ضخم مقابل تناول وجبة عشاء مع عائلة سعودية.

وبحسب ما أفادت وكالة نيو ترك برس فقد حصلت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، على مبلغ طائل لقاء تناولها العشاء في منزل عائلة سعودية بالعاصمة الرياض.

وأضافت الوكالة أن أوزرلي حضرت كضيفة عند العائلة السعودية وحصلت على 4 ملايين ليرة تركية من هذا الحدث. اي ما يعادل 125 الف دولار أمريكي اي ما يعادل ( 200مليون ريالةيمني)

وتابعت الوكالة أنه بعد العشاء، ذهبت أوزرلي إلى أوزبكستان وبدأت العمل في مشاريع جديدة هناك.