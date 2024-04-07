وزير الخارجية الإيرانية يتوعد إسرائيل من سلطنه عمان ويقول ان العلاقات الإيرانية السعودية طور التقدم والتوسع

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الى سلطنة عمان الوجهة الأولى في جولته الإقليمية لعدة دول على رأس وفد سياسي وبرلماني...

وأكد وزير خارجية إيران أن رفض أميركا وبريطانيا وفرنسا، بيان مجلس الأمن الدولي في إدانة الهجوم على السفارة الإيرانية "دليل على النفاق السياسي ودعمهم المعلن لجرائم الكيان الصهيوني ومغامراته وحثه على توسيع الفوضى والاضطرابات في المنطقة".

وقال إن العلاقات الإيرانية السعودية طور التقدم والتوسع، معلناً دعم بلاده مفاوضات السلام في اليمن، مع تأكيده أن الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن تأتي في إطار دعمهما الكامل لاستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

كما توعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في لقاء مع كبير المفاوضين لمليشيا "الحوثيين" محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد، بأن بلاده ستحاسب إسرائيل على الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي، واستهدف المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.

وأضاف عبد اللهيان أن الهجوم نفذ عبر مقاتلات وصواريخ أميركية الصنع، قائلاً إن "طهران إلى جانب اتخاذها إجراءات قانونية ودولية، ستحاسب المعتدين المجرمين وتعاقبهم وفق حقوقها المصرح بها في القانون الدولي"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

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من جهته، أكد كبير مفاوضي مليشيا "الحوثيين"، محمد عبد السلام خلال مباحثاته مع وزير خارجية إيران أن اليمن سيواصل هجماته في البحر الأحمر دفاعاً عن الفلسطينيين والأمن القومي العربي والإسلامي.