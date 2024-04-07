صلاح يقتنص تعادلا ثمينا لليفربول من أمام يونايتد والصراع على الصدارة يشتعل

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تعادل نادي (ليفربول) لكرة القدم بهدفين لمثلهما امام مضيفه (مانشستر يونايتد) في قمة الجولة ال32 والتي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب (أولدترافورد).

واقتنص الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريقه الذي كان متأخرا 2-1، من ركلة جزاء سجلها قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وبهذا التعادل تساوى ليفربول مع (آرسنال) في النقاط 71 نقطة، لكن الصدارة ذهبت للأرسنال بفارق الاهداف عن (ليفربول) وبفارق نقطة عن (مانشستر سيتي) في حين صعد (مانشستر يونايتد) إلى المركز السادس بمجموع 49 نقطة.

وكان أرسنال قد تصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، امس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من المسابقة.

وسجل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 وكاي هافيرتز في الدقيقة 62 ولياندرو تروسارد في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون عند 43 نقطة في المركز العاشر.