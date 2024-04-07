بعد معارك هي الأشرس الجيش الإسرائيلي يعلن سحب قواته من جنوب قطاع غزة

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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سحبت إسرائيل كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ومسؤول عسكري الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت الى دمار واسع في المنطقة.

وقال الجيش في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية «أنهت فرقة الكوماندوس 98 في الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 7 أبريل (نيسان)، مهمتها في خان يونس وغادرت قطاع غزة للراحة والاستعداد لعمليات مستقبلية».

وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كان هذا يعني انسحاب جميع القوات من جنوب غزة، أجاب مسؤول عسكري «نعم»