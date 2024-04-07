تعرف ما مقدار الأموال التي يجنيها مشاهير تيك توك حقا؟

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 390

أصبح تطبيق "تيك توك" ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين الذين لديهم ملايين المتابعين، محققين بذلك كسبا ماليا بمجرد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة "سريعة الانتشار".

ومع حصول كبار المؤثرين على "تيك توك" على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. إقرأ المزيد ميزة جديدة في "فيسبوك" لمنافسة TikTok وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس.

وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ"ملوك تيك توك" (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع الأمر على مدى الانتشار الواسع الذي تحققه ونوع المحتوى الذي تقدمه والطريقة التي تريد بها كسب أموالك، على غرار المنشورات الدعائية أو كونك جزءا من "صندوق منشئي المحتوى" (creators fund).

ما هو "صندوق منشئي المحتوى" على "تيك توك"؟ تم إنشاء صندوق منشئي المحتوى على "تيك توك" في عام 2020 لمكافأة المستخدمين الذين لديهم متابعين ثابتين لاستخدام التطبيق.

ومع ذلك، لكي تكون جزءا من هذا المجتمع الحصري، ستحتاج إلى نحو 100 ألف متابع حقيقي، لذا ليس هناك داع لشراء الروبوتات لتزييف عدد المتابعين.

ومع ذلك، لا يبدو أن الصندوق مربحا كما تم تقديمه، حيث أخبر أحد كبار مستحخدمي "تيك توك" والمعروف باسم بريستون سيو (Preston Seo)، الذي يملك الآن 2.5 مليون متابع على "تيك توك"، موقع "بزنس إنسايدر" أنه بين يناير ومايو 2021، دفع له الصندوق ما مجموعه نحو 1664 دولارا.

وأعلن "ملوك تيك توك" الآخرين، مثل هانك غرين (Hank Green)، أن التمويل الذي تلقاه كان يتراوح بين 0.02 دولار و0.03 دولار لكل ألف مشاهدة على المنصة.

كسب المال من برنامج مشاركة عائدات الإعلانات في "تيك توك" مع تزايد شعبية التطبيق، أعلنت شركة "تيك توك" في عام 2022 أنه يمكن للعلامات التجارية وضع إعلاناتهم جنبا إلى جنب مع "أعلى 4%" من مقاطع فيديو أولئك الذين لديهم ما لا يقل عن 100 ألف متابع ضمن فئات مختلفة من المحتوى، مثل الطهو أو الألعاب أو الجمال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج يسمى TikTok Pulse والذي يمنح كبار مستخدمي "تيك توك" فرصة لكسب المال عبر التطبيق من خلال تقسيم عائدات الإعلانات بين الشركات وصناع المحتوى. وسيحصل منشئ المحتوى الذي يظهر قبل الإعلان على 50% من الإيرادات.

ومع ذلك، فقد وصف منشئو المحتوى المدفوعات بأنها "مخيبة للآمال"، حيث أخبر البعض موقع "بزنس إنسايدر" أنهم لم يتلقوا سوى ما بين بضعة بنسات و17 دولارا في أول دفعتين شهريتين من برنامج Pulse. "هدايا تيك توك" الافتراضية كوسيلة لتحقيق الدخل يسمح "تيك توك" لمنشئي المحتوى بتلقي الهدايا أثناء البث المباشر، والتي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية.

على سبيل المثال، يقال إن جاكي بويم (Jakey Boehm)، وهو صانع محتوى "تيك توك" أسترالي، والذي يقوم بالبث المباشر على التطبيق أثناء محاولته النوم بينما يبذل المعجبون قصارى جهدهم لإبقائه مستيقظا، حصل على 34 ألف دولار من البث المباشر في شهر واحد.

الربح من خلال إعلانات "تيك توك" المدعومة يمكن لأي علامة تجارية أن ترعى أحد صانعي المحتوى على "تيك توك" للإعلان عن منتجاتها، سواء كانت أزياء أو طعاما أو مستحضرات للعناية بالبشرة.

وتستخدم شركات مثل Gymshark وChipotle وحتى العلامة التجارية لمكياج Rhianna، Fenty Beauty، المؤثرين للإعلان عن علامتهم التجارية.

ومع ذلك، فإن المبلغ الذي سيدفعونه لمستخدم "تيك توك" يعتمد على مدى الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو الخاصة به ومستوى التفاعل الذي يمكن أن يجلبه منشئ المحتوى إلى الشركة.

وهناك طرق أخرى يمكن أن يعمل بها المنشور الدعائي من خلال مراجعات المنتجات والتحديات.

ويمكن رصد منشور دعائي أو إعلاني من خلال الهاشتاج #دعاية (ad) أو #رعاية (sponsored).

ووفقا لشركة برامج التسويق المؤثرة Social Book، يمكن لأولئك الذين لديهم متابعيون يتراوحون بين 1000 إلى 10000، والذين يطلق عليهم اسم Nano، أن يكسبوا نحوا 25 دولارا إلى 125 دولارا لكل منشور مدعوم على "تيك توك".

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم عدد أكبر من المتابعين، يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف، فإن متوسط ما يكسبه هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم Micro، هو نحو 30 إلى 400 دولار لكل منشور.

وتشير شركة Social Book إلى أن هذا يعني أن فئة "التيكتوكر" الـ Micro يمكن أن تكسب ما لا يقل عن 50 ألف دولار سنويا، كحد أدنى، أي ما يعادل نحو خمس منشورات مدعومة يوميا.

بينما أولئك الذين يصنفون ضمن فئة Macro، والذين يملكون أكثر من 100 ألف متابع يمكنهم تحقيق ما يقارب 1200 دولار إلى 2500 دولار لكل منشور، ما قد يعني أرباحا تصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا.

ويمكن لـ"التيكتوكر" المضنفين ضمن فئة Mega، ممن يملكون مليون متابع وأكثر، أن يكسبوا أكثر من 2500 دولار لكل منشور، ما يجعلهم يصلون إلى نحو مليون دولار سنويا بما يزيد قليلا عن منشور يوميا.