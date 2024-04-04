دبلوماسي يمني يعلن رفضه قرار تعيينه عضو في احدى اللجان التابعة لهيئة المصالحة والتشاور

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن الدبلوماسي اليمني السابق عن رفضه قرار صادر من رئاسة هيئة التشاور والمصالحة بتعيينه ضمن احدى اللجان التابعة للهيئة .

وجدد الدبلوماسي اليمني السابق " مصطفي أحمد نعمان " عن رفضه قرار رئيس هيئة التشاور والمصالحة بتعيينه كعضو في لجنة الإعلام والثقافة التابعة للهيئة مبديا استغرابة من صدور قرار تعيينه دون استشارته او التواصل المسبق معه خاصة انه سبق واعلن تقديم استقالته من عضوية الهيئة .

وقال " نعمان " في منشور له على منصة أكس – رصده مأرب برس- " فوجئت اليوم بوضع اسمي عضوا في لجنة الاعلام والثقافة ضمن تشكيل اعلنه رئيس هيئة التشاور، وهذا رغم اني اعلنت انسحابي من هيئة التشاور والمصالحة في 31 مايو 2022م" معتبرا ان "هذا الأسلوب يسمونه في اليمن (تكعيف) اي اجبار المرء على قبول ما لا يرتضيه ليس لائقا بي وربما ان رئيس الهيئة ونوابه الكرام معتادون عليه"

وابدى الدبلوماسي اليمني استغرابه من صدور قرار بتعيينه عضو في لجنة الإعلام والثقافة كونه غير متخصص في هذا المجال ولا يمكن اعتباره إعلاميا لمجرد انه يكتب عمود راي في احدى الصحف العربية".