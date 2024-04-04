الإمارات تتخد أول إجراء دبلوماسي صريح ضد إسرائيل دبلوماسي يمني يعلن رفضه قرار تعيينه عضو في احدى اللجان التابعة لهيئة المصالحة والتشاور قيادي كبير بحماس لرويترز: مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار.. ولكن! بيان للإتحاد الأوروبي صادم للحوثيين ردا على اعلانهم طباعة عملة جديدة عاجل.. أول سفارات العالم باليمن ترفض عملة الحوثيين وتعلن دعمها للبنك المركزي في عدن توجيهات لوزير الدفاع من عدن عاجل.. مطار المخا يدخل الخدمة رسميا وجاهز لإستقبال الرحلات الجوية ابتداءا من الجمعة مع تأكيد أمريكي أن مباحثات السلام باليمن اصبحت مستحيلة.. تحركات كبيرة تمهد لإجتماع في صنعاء بين الحوثيين والجانب السعودي شاهد.. زامل عيسى الليث على طريقة الفنان محمد الأضرعي السقاف رئيساً وعشال نائباً.. هيئة التشاور والمصالحة تشكل لجانها التخصصية اللجان الدائمة - أسماء
اعلن الدبلوماسي اليمني السابق عن رفضه قرار صادر من رئاسة هيئة التشاور والمصالحة بتعيينه ضمن احدى اللجان التابعة للهيئة .
وجدد الدبلوماسي اليمني السابق " مصطفي أحمد نعمان " عن رفضه قرار رئيس هيئة التشاور والمصالحة بتعيينه كعضو في لجنة الإعلام والثقافة التابعة للهيئة مبديا استغرابة من صدور قرار تعيينه دون استشارته او التواصل المسبق معه خاصة انه سبق واعلن تقديم استقالته من عضوية الهيئة .
وقال " نعمان " في منشور له على منصة أكس – رصده مأرب برس- " فوجئت اليوم بوضع اسمي عضوا في لجنة الاعلام والثقافة ضمن تشكيل اعلنه رئيس هيئة التشاور، وهذا رغم اني اعلنت انسحابي من هيئة التشاور والمصالحة في 31 مايو 2022م" معتبرا ان "هذا الأسلوب يسمونه في اليمن (تكعيف) اي اجبار المرء على قبول ما لا يرتضيه ليس لائقا بي وربما ان رئيس الهيئة ونوابه الكرام معتادون عليه"
وابدى الدبلوماسي اليمني استغرابه من صدور قرار بتعيينه عضو في لجنة الإعلام والثقافة كونه غير متخصص في هذا المجال ولا يمكن اعتباره إعلاميا لمجرد انه يكتب عمود راي في احدى الصحف العربية".