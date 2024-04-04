قيادي كبير بحماس لرويترز: مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار.. ولكن!

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قال قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مصر قدمت مؤخرا مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لكنه لا يتضمن جديدا.
وأضاف أن الأمريكيين والمصريين يريدون الإبقاء على عملية التفاوض على الرغم من قناعتهم بأن الفجوة بين الطرفين واسعة وكبيرة.
وأمس الأربعاء أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة متمسكة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف هنية في خطاب بثه التلفزيون احتفالا بيوم القدس “نؤكد بوضوح أننا متمسكون بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم وإدخال كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار القطاع ورفع الحصار وإبرام صفقة أسرى مشرفة”.
من ناحية أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” ينعقد مساء اليوم لبحث المفاوضات الجارية لإطلاق سراح المحتجزين والتحضير لعملية برية في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن الاجتماع سيناقش الاستعدادات للرد الإيراني المتوقع على الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي.