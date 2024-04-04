عاجل.. أول سفارة باليمن ترفض عملة الحوثيين وتعلن دعمها للبنك المركزي في عدن

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلنت السفارة الفرنسية لدى اليمن,اليوم الخميس دعمها للبنك المركزي في عدن وادانت اصدار الحوثيين عملة مزورة.

وادانت السفارة الفرنسية لدى اليمن، إصدار مليشيات الحوثي ، عملة مزورة من فئة 100 ريال..مؤكدة ان هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها، يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في منصة (x) " ان أحادية الإجراء الحوثي يعمق انقسام البلاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة".

واكدت دعم فرنسا للبنك المركزي اليمني في عدن، في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن.

وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين يوم السبت الماضي اصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.

بنك صنعاء قال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة.

اما البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، فجدد تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي.

وقال بيان، أن البنك تابع إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء اعلانها صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.

وأكد البيان رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الإعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني .

وأضاف أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا .