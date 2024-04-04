عاجل.. مطار المخا يدخل الخدمة رسميا وجاهز لإستقبال الرحلات الجوية ابتداءا من الجمعة

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، جاهزية مطار المخا الواقع غرب محافظة تعز.

وجاء اعلان الهيئة في مذكرة رسمية-اطلع عليها محرر مأرب برس- موجهة لكافة الجهات المعنية من شركات طيران ومنظمات تشغل رحلاتها في اليمن.

الهيئة اكدت أن مطار "المخا" غربي محافظة تعز بكامل جاهزيته الفنية والإدارية لاستقبال وترحيل الرحلات الجوية من الشروق وحتى الغروب، ابتداءً من صباح غد الجمعة 5 أبريل 2024م، كمرحلة اولى.