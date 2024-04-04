توجيهات لوزير الدفاع من عدن عاجل.. مطار المخا يدخل الخدمة رسميا وجاهز لإستقبال الرحلات الجوية ابتداءا من الجمعة مع تأكيد أمريكي أن مباحثات السلام باليمن اصبحت مستحيلة.. تحركات كبيرة تمهد لإجتماع في صنعاء بين الحوثيين والجانب السعودي شاهد.. زامل عيسى الليث على طريقة الفنان محمد الأضرعي السقاف رئيساً وعشال نائباً.. هيئة التشاور والمصالحة تشكل لجانها التخصصية اللجان الدائمة - أسماء ترامب يظهر من جديد ويهدد الاقتصاد الأوروبي بـ صدمة ثلاثية إضافة فضيحة جديدة لفيسبوك.. حول كشف رسائل المستخدمين الخاصة لنتفليكس الجيش الأمريكي يعلن اعتراض بالستي ومسيّرتين وتدمير منصة صواريخ حوثية إيران تعلن طريقة الرد على هجوم سوريا… وصور لـ 5 قادة عسكريين إسرائيليين تنتشر في شوارع طهران بعد الهجوم الشرس والعنيف في قلب إيران… من هو جيش العدل الذي هاجم مقرات الحرس الثوري في إيران
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، جاهزية مطار المخا الواقع غرب محافظة تعز.
وجاء اعلان الهيئة في مذكرة رسمية-اطلع عليها محرر مأرب برس- موجهة لكافة الجهات المعنية من شركات طيران ومنظمات تشغل رحلاتها في اليمن.
الهيئة اكدت أن مطار "المخا" غربي محافظة تعز بكامل جاهزيته الفنية والإدارية لاستقبال وترحيل الرحلات الجوية من الشروق وحتى الغروب، ابتداءً من صباح غد الجمعة 5 أبريل 2024م، كمرحلة اولى.