الجيش الأمريكي يعلن اعتراض بالستي ومسيّرتين وتدمير منصة صواريخ حوثية إيران تعلن طريقة الرد على هجوم سوريا… وصور لـ 5 قادة عسكريين إسرائيليين تنتشر في شوارع طهران بعد الهجوم الشرس والعنيف في قلب إيران… من هو جيش العدل الذي هاجم مقرات الحرس الثوري في إيران 20 قتيلاً بهجمات على مقرات أمنية للحرس الثوري الإيراني.. واحتجاز رهينة قرارات جديدة في الجيش الإسرائيلي بشأن وقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية عطل فني يضرب عملاق التراسل الدولي واتساب في معظم دول العالم شرطة محافظة مأرب تكرم أفرادا من شرطة الدوريات وأمن الطرق مسؤول إيراني: طهران لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة حضور ذماري واسع على مائدة إفطار رمضانية بمحافظة مأرب بعد تحقيقه المرتبة الأولى في المسابقة العالمية .. دعوة رئاسية لممثل اليمن لإمامة التراويح بالقصر الرئاسي بجمهورية جيبوتي
قال الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية تمكنت اعتراض صاروخ بالستي ومسيّرتين تستهدفان مدمرة أميركية ، كما قامت بتدمير منظومة صواريخ أرض-جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضاف الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا بالستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت القيادة المركزية في بيان إنه: بين حوالي الساعة 3:49 إلى 10:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 3 أبريل، نجحت قوات يو إس إس جرافلي (DDG 107) وقوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن (ASBM) ومنظومتين جويتين UAS) أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن باتجاه السفينة الأميركية USS Gravely في البحر الأحمر."
وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."
بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية نظامًا متنقلًا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وختم البيان بالقول: "تلتزم القيادة المركزية الأميركية بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية