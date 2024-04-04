قراراتجديدة في الجيش الإسرائيلي بشأن وقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

عدد القراءات 55

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية اليوم (الخميس)، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع، مما أثار تهديدات بالانتقام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر الجيش: «وفقاً لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي».

وأضاف في البيان أنه «في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقاً للاحتياجات».

كانت إسرائيل طلبت من سفاراتها في جميع أنحاء العالم تعزيز إجراءات الأمن في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، الذي اتهمت سوريا وإيران إسرائيل بتنفيذه