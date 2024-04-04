عطل فني يضرب عملاق التراسل الدولي واتساب في معظم دول العالم

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يتعرض تطبيق واتساب اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل إلى عطل فني، حيث عانى العديد من المستخدمين من وجود صعوبة في إرسال الرسائل أو في بعض الأحيان لم يتمكنوا من إرسالها، وقد اكتُشفت هذه المشكلة لدى مستخدمي تطبيق واتساب على جهاز الكمبيوتر، إلا أنه مازال التطبيق يعمل بشكل طبيعي على أجهزة الهاتف المحمول خاصة لمستخدمي نظام الأندرويد..

كما أعلنت العديد من المصادر عن تعرض بعض منصات ميتا إلى عطل فني خلال الفترة المقبلة، منها تطبيق واتساب ويرجع السبب إلى هذا العطل الفني إلى قيام التطبيق بتفعيل ميزة جديدة وهي إمكانية الإشارة إلى الأصدقاء أثناء تحميل حالة الواتس اب، كما هو الحال في باقي التطبيقات مثل انستجرام وفيسبوك وغيرهم، ومن المتوقع أن تزيد هذه الميزة من التفاعل مع تطبيق واتس آب كما ستزيد من استخدامه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إرسال إشعارات للأشخاص الذين يتم الاشارة إليهم من خلال التطبيق، وهي تعد ميزة تفاعلية جديدة يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة