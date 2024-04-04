عطل فني يضرب عملاق التراسل الدولي واتساب في معظم دول العالم شرطة محافظة مأرب تكرم أفرادا من شرطة الدوريات وأمن الطرق مسؤول إيراني: طهران لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة حضور ذماري واسع على مائدة إفطار رمضانية بمحافظة مأرب بعد تحقيقه المرتبة الأولى في المسابقة العالمية .. دعوة رئاسية لممثل اليمن لإمامة التراويح بالقصر الرئاسي بجمهورية جيبوتي إجازة عيد الفطر تبدأ في عدن قبل صنعاء ولا تنتهي في يوم واحد!.. اعلانان مختلفان للخدمة المدنية المكتب المتقدم لوزارة الداخلية بمأرب ينظم أمسية رمضانية لمنتسبات الوزارة وزارة الداخلية بغزة تكشف نتائج التحقيق مع ضباط مخابرات السلطة الفلسطينية تسللوا الى غزة ماذا حدث لـ ''واتساب'' قبل قليل؟ وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد أبراج ومساكن المعتمرين بمكة المكرمة
يتعرض تطبيق واتساب اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل إلى عطل فني، حيث عانى العديد من المستخدمين من وجود صعوبة في إرسال الرسائل أو في بعض الأحيان لم يتمكنوا من إرسالها، وقد اكتُشفت هذه المشكلة لدى مستخدمي تطبيق واتساب على جهاز الكمبيوتر، إلا أنه مازال التطبيق يعمل بشكل طبيعي على أجهزة الهاتف المحمول خاصة لمستخدمي نظام الأندرويد..
كما أعلنت العديد من المصادر عن تعرض بعض منصات ميتا إلى عطل فني خلال الفترة المقبلة، منها تطبيق واتساب ويرجع السبب إلى هذا العطل الفني إلى قيام التطبيق بتفعيل ميزة جديدة وهي إمكانية الإشارة إلى الأصدقاء أثناء تحميل حالة الواتس اب، كما هو الحال في باقي التطبيقات مثل انستجرام وفيسبوك وغيرهم، ومن المتوقع أن تزيد هذه الميزة من التفاعل مع تطبيق واتس آب كما ستزيد من استخدامه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إرسال إشعارات للأشخاص الذين يتم الاشارة إليهم من خلال التطبيق، وهي تعد ميزة تفاعلية جديدة يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة