شرطة محافظة مأرب تكرم أفرادا من شرطة الدوريات وأمن الطرق

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بتوجيهات مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد كرم مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العقيد نجيب الناصر اليوم، أفراد دورية شرطة الدوريات وأمن الطرق المشاركين في عملية إنقاذ عائلة من حريق شب في منزلها بمدينة مأرب.
وخلال التكريم أشاد العقيد الناصر بجهود أفراد دورية شرطة الدوريات في العملية المشتركة مع فريق فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة لإنقاذ عائلة احترق منزلها في حي القصر بمدينة مأرب قبل عدة أيام
مثنياً على أفراد الدورية لانضباطهم في تنفيذ مهامهم والتزامهم بالتواجد في أماكن أعمالهم مما سهل عملية إنقاذ الأسرة قبل وصول فريق الدفاع المدني لإخماد الحريق والتعامل معه.
كما نقل العقيد الناصر تحيات وشكر مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى علي حُميد لمنتسبي شرطة الدوريات وأمن الطرق على جهودهم في إنقاذ المواطنين اثناء الكوارث وحماية ممتلكاته الخاصة وعلى تواجدهم في أماكن خدماتهم الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار بالمحافظه
حضر التكريم أركان حرب شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد خالد الحكيمي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بإدارة عام شرطة المحافظه العقيد لطف الدحومه والنقيب ناصر الصلاحي مدير إدارة التوجيه المعنوي بشرطة الدوريات وأمن الطرق