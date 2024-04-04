مسؤول إيراني: طهران لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة

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نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول إيراني قوله إن طهران لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي تبعه إدانات عربية ودولية، وتوعد إيراني بالرد.
وقال المسؤول الإيراني للصحيفة إنه "نظرا لطبيعة الهجوم على قنصليتنا في دمشق فإن هناك ضغوطا هائلة كي نرد".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "الضربة في دمشق لا تعني سوى إن إسرائيل تريد جر إيران إلى صراع"، وفقا للفايننشال تايمز.
وكان المرشد الإيراني وكبار المسؤولين في طهران توعدوا بالرد على مقتل قياديين بارزين بالحرس الثوري في هجوم دمشق، فيما توجه وفد إيراني إلى دمشق للتحقيق في ملابسات الهجوم.
وكانت تقارير أفادت بتعرض القنصلية الإيرانية في دمشق لهجوم، قيل إن إسرائيل تقف وراءه.
وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القائد بفيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي.