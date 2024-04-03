حضور ذماري واسع على مائدة إفطار رمضانية بمحافظة مأرب

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تحت شعار "رمضان يجمعنا"، أقام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار، أول إفطار رمضاني لشباب المحافظة في مأرب.
شهد اللقاء حضورًا لافتًا من قبل مئات الشباب من مختلف مديريات محافظة ذمار، الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الرمضاني المميز.
ألقى خلالها الأستاذ عبدالله التابعي، مدير مكتب محافظ محافظة ذمار، كلمة رحب فيها بجميع شباب محافظة ذمار الحاضرين، ونقل لهم تحيات محافظ محافظة ذمار اللواء علي بن محمد القوسي، وتمنى لهم المزيد من التوفيق و النجاح.
وأكد التابعي على أهمية هذه اللقاءات التي تُساهم في تعزيز الروابط الأخوية بين شباب المحافظة، وتُتيح لهم فرصة التواصل والتعارف، وتبادل الأفكار والآراء.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب الشباب نجيب الشغدري أن هذا الإفطار يهدف إلى جمع شباب المحافظة على مائدة واحده وخلق روح الالفه والمحبه فيما بينهم... كما يساهم في تعزيز الروابط الأخوية بين شباب المحافظة، ويتيح لهم فرصة التواصل والتعارف، وتبادل الأفكار والآراء.
واضاف الشغدري أن مثّل هذا الإفطار فرصةً استثنائيةً للشباب للتواصل والتفاعل، وخلق ذكريات رمضانية جميلة ستبقى محفورة في ذاكرتهم.