المكتب المتقدم لوزارة الداخلية بمأرب ينظم أمسية رمضانية لمنتسبات الوزارة

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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نظم المكتب المتقدم لوزارة الداحلية اليوم في محافظة مأرب أمسية رمضانية للشرطيات المنتسبات لوزارة الداخلية من جميع المحافظات و المتواجدات في محافظة مأرب برعاية وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف.

وفي الأمسية القيت العديد من الكلمات التي تحدثت دور وجهود الشرطة النسائية في توفير الأمن والاستقرار وحماية الأسرة.

وأشاد مدير عام المكتب المتقدم بمحافظة مأرب المقدم جمال الشور بالنجاحات التي حققتها الشرطة النسائية بمحافظة مأرب، مشيرا الى أهمية تضافر الجهود بين الشرطة النسائية بمأرب وبقية المحافظات والاستفادة من جميع الكادر الشرطي النسوي من المتواجدين بمحافظة مأرب.

لافتاً الى أن وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية تولي الجهاز الشرطي النسوي اهتماما بالغاً في جوانب التدريب والتأهيل بما يتناسب مع المهام الموكلة لهن.

واشار الى الجهود المبذولة من قبل وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف في سبيل الارتقاء بعمل الوحدات الأمنية المتواجدة بمحافظة مأرب وتأهيل منتسبيها.

وكانت مديرة إدراة الشرطة النسائية بمحافظة مأرب نقيب سميرة احمد غالب قد حيت في كلمتها الترحيبية بجهود منتسبي الشرطة النسائية ، مشيدة بالدور الأمني الذي تقدمه الشرطة النسائية ، في حماية الأسرة والمجتمع وضبط الأمن والاستقرار .

واعربت عن شكرها لقيادة وزارة الداخلية وادارة المكتب المتقدم لدعمهم المستمر للشرطة النسائية ، والوقوف دوما لمساندتها لاداء مهامها بالشكل المطلوب .