ماذا حدث لـ ''واتساب'' قبل قليل؟

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية داون ديتكتور بتعطل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، التاسعة مساء الأربعاء.

وقد أبلغ ما يزيد على 17 ألفاً من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم.

كما أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم في الهند وأكثر من 67 ألفاً في بريطانيا و95 ألفاً في البرازيل عن مشكلات في المنصة، وفق رويترز.