وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد أبراج ومساكن المعتمرين بمكة المكرمة

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، مساكن وأبراج المعتمرين في مكة المكرمة بحضور مدير عام العمرة ماهر البرح.

وخلال زيارته الميدانية للمعتمرين القادمين من عموم محافظات الجمهورية للاطلاع على أحوالهم، استمع الدكتور مختار الرباش إلى ملاحظات المعتمرين ووتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم من المنشآت المعتمدة لتفويج المعتمرين، ورضاهم عن المساكن.

وباشر الوكيل ومعه اللجنة الميدانية بمكة المكرمة زياراتهم المفاجئة لأبراج ومساكن المعتمرين، حيث أطلعوا على طبيعة الخدمات المقدمة للمعتمرين من سكن ونقل وخدمات إضافية أخرى، ومدى تطابقها مع برنامج العمرة المتوافق عليه بين الوكالة والمعتمر.

عقب ذلك، عقد وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش لقاء ميداني مع أصحاب وملاك وكالات العمرة ومندوبيها، وقدم لهم الشكر على المستوى المتقدم لخدمات المعتمرين، وهو مايعزز من مكانة المنشآت المعتمدة لدى قيادة الوزارة، وحثهم على مضاعفة الجهد وبذل المزيد، كما نوه بعض المنشآت المعتمدة لتفويج المعتمرين التي لم تقدم خدمة منافسة للمعتمرين بأن ملاحظات المعتمرين عليهم ستؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التقييم الشاملة نهاية الموسم، مالم تجتهد في تصحيحها.

وأشاد الوكيل ومعه اللجنة الميدانية للمساكن بخدمات الفنادق والنقل ومستوياتها المقدمة للمعتمرين، مؤكدًا أن الوزارة كعادتها في إرساء مبدأ المنافسة الشريفة بين منشآت العمرة ستكافئ من أحسن للمعتمرين، وتعاقب من تهاون في الوفاء بمقتضى عقد المعتمر.