القوات الحكومية تكسر هجوما حوثيا باتجاه '' كرِّش'' بمحافظة لحج وسقوط عدد كبير قتلى وجرحى من الطرفين

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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نجحت القوات الحكومية في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، من صد هجوم حوثي على مواقع عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، في جبهة كرش شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.

وشهدت جبهة كرِّش في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج ،معارك عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي، أثر تصدى القوات هجوما حوثيا على مواقعها، حيث شنت مليشيا الحوثي هجوما بشكل مباغت على موقع الضواري وهي عبارة عن سلسلة مرتفات جبلية، واندلعت إلى إثرها مواجهات عنيفة.

وجبهة "كرش" حدودية بين محافظتي تعز ولحج، ترابط فيها قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وهي من تعرضت للهجوم الحوثي.

المعارك استمرت لعدة ساعات، قبل ان تنتهي بإحباط الهجوم وإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين.

ودارت المعارك في مرتفعات الضواري بجبهة الشريجة في كرش، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط قصف مدفعي عنيف متبادل.

مصادر ميدانية قالت ان عدد كبير من القتلى والجرحى سقطوا من الطرفين.

وقدرت المصادر الاعداد باكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح، منهم 9 قتلى على الأقل من عناصر جماعة الحوثي ونحو 15 مصابا، في المقابل قتل واصيب نحو 10 من القوات الحكومية.