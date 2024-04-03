رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لكرة القدم، من تحقيق ثلاثة أرقام تاريخية في الدوري السعودي.

وكان رونالدو قد قاد النصر لتحقيق الفوز على أبها، أمس الثلاثاء، بنتيجة 8-0، خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع "الدون" رصيده إلى 29 هدفا معززا تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، حيث وسع الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال إلى 7 أهداف.

وبات رونالدو على بعد 6 أهداف فقط من أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بدوري المحترفين برصيد 35 هدفا، متخطيا المغربي عبدالرزاق حمد الله مع النصر بموسم 2018-2019 (34).

الإنجاز الثاني يتمثل في أن يصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد بالمسابقة متخطيا حمد الله أيضا الذي ساهم في إحراز 43 هدفا خلال موسم 2018-2019 مع النصر.

ووصل "صاروخ ماديرا" حاليا إلى 39 مساهمة مع "العالمي" في دوري المحترفين، بتسجيل 29 هدفا وصناعة 10 أخرى، لذا فإنه يحتاج إلى 5 مساهمات فقط.

ويتمثل الإنجاز الثالث في تحقيق لقب هداف الدوري، ليصبح أول لاعب يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في 4 دوريات مختلفة، حيث سبق أن نالها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، برفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.