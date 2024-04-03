رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي خلافات حادة في 10 أيام حاسمة بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح ..تفاصيل جديدة معلومات تنشر الأول مرة قد لٱ تعرفها حتى الآن عن 7 من موظفي الإغاثة قُتلوا في هجوم إسرائيلي بغزة وسط المعارك الشرشة في غزة ..دعم عسكري أميركي مكثف لإسرائيل اشتعال معارك طاحنة وسقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية إثر هجوم حوثي في لحج لتخلص من حموضة المعدة ..إليك أقوى 6 نصائح تعرف عليهم تعرف على ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث آي أو إس 18 القادم أكثر أبراج الرجال غيرة.. اكتشفي من تكون وهل شريكك من بينها عشرات الآلاف من المتظاهرون في شوارع إسرائيلي يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو ويطالبون بإقالته وإعادة الأسرى
يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لكرة القدم، من تحقيق ثلاثة أرقام تاريخية في الدوري السعودي.
وكان رونالدو قد قاد النصر لتحقيق الفوز على أبها، أمس الثلاثاء، بنتيجة 8-0، خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.
ورفع "الدون" رصيده إلى 29 هدفا معززا تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، حيث وسع الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال إلى 7 أهداف.
وبات رونالدو على بعد 6 أهداف فقط من أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بدوري المحترفين برصيد 35 هدفا، متخطيا المغربي عبدالرزاق حمد الله مع النصر بموسم 2018-2019 (34).
الإنجاز الثاني يتمثل في أن يصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد بالمسابقة متخطيا حمد الله أيضا الذي ساهم في إحراز 43 هدفا خلال موسم 2018-2019 مع النصر.
ووصل "صاروخ ماديرا" حاليا إلى 39 مساهمة مع "العالمي" في دوري المحترفين، بتسجيل 29 هدفا وصناعة 10 أخرى، لذا فإنه يحتاج إلى 5 مساهمات فقط.
ويتمثل الإنجاز الثالث في تحقيق لقب هداف الدوري، ليصبح أول لاعب يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في 4 دوريات مختلفة، حيث سبق أن نالها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، برفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.