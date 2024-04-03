آخر الاخبار

رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي خلافات حادة في 10 أيام حاسمة بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح ..تفاصيل جديدة معلومات تنشر الأول مرة قد لٱ تعرفها حتى الآن عن 7 من موظفي الإغاثة قُتلوا في هجوم إسرائيلي بغزة وسط المعارك الشرشة في غزة ..دعم عسكري أميركي مكثف لإسرائيل اشتعال معارك طاحنة وسقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية إثر هجوم حوثي في لحج لتخلص من حموضة المعدة ..إليك أقوى 6 نصائح تعرف عليهم تعرف على ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث آي أو إس 18 القادم أكثر أبراج الرجال غيرة.. اكتشفي من تكون وهل شريكك من بينها عشرات الآلاف من المتظاهرون في شوارع إسرائيلي يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو ويطالبون بإقالته وإعادة الأسرى

إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 212

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة، ترغب في تجديد عقد مدربها تشافي هيرنانديز، بعد أن قرر هذا الأخير مغادرة صفوف الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

ووِفقا لما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس النادي 'الكتالوني'، إلى جانب نائبه، رافا يوستي، والمدير الرياضي، دييكو، يريدون بقاء تشافي مع برشلونة في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن إدارة برشلونة ترغب في الإبقاء على تشافي إلى غاية 2025، مع إمكانية استمراره مع الفريق لعام إضافي آخر.

هذا ويسعى رئيس برشلونة، إلى بلوغ فريقه أبعد نقطة ممكنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، إلى آخر جولة من الموسم الحالي، على أمل أن يغير تشافي قراره ويتخلى عن فكرة الرحيل، حسب المصدر ذاته

إقراء أيضاً
رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي
تعديل في موعد انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت
رونالدو يتفوق على المغربي حمد الله ويتوج بجائزة جديدة في السعودية
الدوري الإسباني.. في الوقت الضايع جيرونا يفوز على ريال بيتيس (3-2)
شاهد.. هكذا تابعت الجماهير ركلات الترجيح في بطولة رمضانية بصنعاء
مواجهات عربية خالصة في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول