رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي خلافات حادة في 10 أيام حاسمة بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح ..تفاصيل جديدة معلومات تنشر الأول مرة قد لٱ تعرفها حتى الآن عن 7 من موظفي الإغاثة قُتلوا في هجوم إسرائيلي بغزة وسط المعارك الشرشة في غزة ..دعم عسكري أميركي مكثف لإسرائيل اشتعال معارك طاحنة وسقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية إثر هجوم حوثي في لحج لتخلص من حموضة المعدة ..إليك أقوى 6 نصائح تعرف عليهم تعرف على ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث آي أو إس 18 القادم أكثر أبراج الرجال غيرة.. اكتشفي من تكون وهل شريكك من بينها عشرات الآلاف من المتظاهرون في شوارع إسرائيلي يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو ويطالبون بإقالته وإعادة الأسرى
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة، ترغب في تجديد عقد مدربها تشافي هيرنانديز، بعد أن قرر هذا الأخير مغادرة صفوف الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجاري.
ووِفقا لما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس النادي 'الكتالوني'، إلى جانب نائبه، رافا يوستي، والمدير الرياضي، دييكو، يريدون بقاء تشافي مع برشلونة في الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن إدارة برشلونة ترغب في الإبقاء على تشافي إلى غاية 2025، مع إمكانية استمراره مع الفريق لعام إضافي آخر.
هذا ويسعى رئيس برشلونة، إلى بلوغ فريقه أبعد نقطة ممكنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، إلى آخر جولة من الموسم الحالي، على أمل أن يغير تشافي قراره ويتخلى عن فكرة الرحيل، حسب المصدر ذاته