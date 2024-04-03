إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة، ترغب في تجديد عقد مدربها تشافي هيرنانديز، بعد أن قرر هذا الأخير مغادرة صفوف الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

ووِفقا لما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس النادي 'الكتالوني'، إلى جانب نائبه، رافا يوستي، والمدير الرياضي، دييكو، يريدون بقاء تشافي مع برشلونة في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن إدارة برشلونة ترغب في الإبقاء على تشافي إلى غاية 2025، مع إمكانية استمراره مع الفريق لعام إضافي آخر.

هذا ويسعى رئيس برشلونة، إلى بلوغ فريقه أبعد نقطة ممكنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، إلى آخر جولة من الموسم الحالي، على أمل أن يغير تشافي قراره ويتخلى عن فكرة الرحيل، حسب المصدر ذاته