لتخلص من حموضة المعدة ..إليك أقوى 6 نصائح تعرف عليهم

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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لماذا تحدث الحموضة؟ تحدث الحموضة بسبب ضغف العضلة العاصرة التى توجد بين المعدة والمرئ، وهذه العضلة تتحكم في غلق المعدة جيدًا حتى لا تتسرب العصارة المعدية الحمضية الحارقة، ولكن عندما يحدث ضغف في هذه العضلة يؤدى ذلك إلى تسرب جزء من العصارة إلى المرئ، مما يسبب هذه الحرقة المزعجة.

أسباب الحموضة

الإكثار من تناول الفاكهة الحمضية مثل الليمون، والبرتقال، والطماطم، والبصل.

كثرة شرب المشروبات الغازية، والقهوة، والشاي.

كثرة تناول الأطعمة الدسمة أو الحريفة. كثرة التدخين.

تناول وجبة دسمة ثم النوم مباشرة، مما يؤدى إلى حدوث ضغط على المعدة، كما يسبب ضغف العضلة العاصرة.

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التخلص من الحموضة تناول بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة الغنية بـ الألياف مثل الحبوب الغنية والأرز البني.

المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين في رمضان.

تناول من 8 – 12 كوب من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور. اختبار لحوم ذات دهون أقل وإزالة جلد الطيور قبل طهيها.

تناول الخضروات والفاكهة يساعد على تنظيم عملية الهضم.

استبدل الأطعمة المقلية بالأطعمة المشوية للحد من حموضة المعدة.

العلاج المناسب لـ التخلص من الحموضة هناك مضادات للحموضة متوفرة على شكل شراب، أو حبوب مضغ، أو حبوب فوارة دون تناولها دون استشارة الطبيب.

تستطيع أن تستخدم مضادات للحموضة من وقت لآخر عندما تعاني من حرقة المعدة بشكل مفاجئ أو بعد تناول وجبة دسمة.

إذا كنت تعاني من الحموضة بشكل مستمر وشديد عليك استشارة طبيبك لوصف أدوية أخرى تساعدك.

الآثار الجانبية لتناول علاج الحموضة قد تُسبب مضادات الحموضة الإمساك عند البعض لأنها تحتوى على الكالسيوم، أو لأنها تسبب حالة رد فعل معاكس من المعدة وزيادة إفراز الحمض عند استخدامها بكثرة.

قد تسبب مادة ماغنسيوم الكربونات الإسهال وأيضاً يجب عدم استخدام مضادات الحموضة في حالة وجود أمراض بالكلى.

قد تحتوى بعض مضادات حرقة المعدة على خليط من المواد الفعالة لموازنة الأثار الجانبية مثل ألومنيوم هيدروكسيد، و ماغنسيوم كربونات لمنع حدوث الإسهال أو الإمساك.

ويساعدك تغيير أسلوب حياتك على التغلب على حموضة المعدة، وعندما تفاجئك الأعراض السابقة، استخدم مضادات حرقة المعدة من وقت لآخر.